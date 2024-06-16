ゆず太郎 Rita 3点セット ステンレスボトル モバイルバッテリー パスケース

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商品詳細
ゆず太郎のステンレスボトルとモバイルバッテリーとパスケースの3つセットです。お出かけやライブのお供にどうぞ！YUZUTOUR2023Rita~みんなとまたあえる~ツアーグッズ新品未使用。★ステンレスボトル【サイズ】外形：直径58mm・高さ206mm口径：直径48mm容量：400ml【素材】本体：ステンレス鋼・蓋内部：PP／シリコン★モバイルバッテリー【サイズ】本体13.6cm×6.8cm 厚み1.6cm容量 ：8,000mAh重量 ：200gUSBポート：2口 TYPE-Cポート：1口 TYPE-Bポート：1口出力 ：5V=2.1A入力 ：5V=2A付属品：USB-Cケーブル★パスケース【サイズ】本体：70mm×105mmカードスロット×3ゆずYUZUyuzu北川悠仁岩沢厚治YUZUTOWNRitaリタゆず太郎YUZUTAROゆずたろうぬいぐるみグッズキーホルダーキーチェーンミニゆず太郎ステンレスステンレスボトルタンブラー水筒携帯充電充電器モバイルバッテリーiPhoneAndroidパスケース定期入れカードケースチケットホルダー
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