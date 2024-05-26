ポケモンカード (L1)アルフの石版

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商品詳細
ポケモンカード(L1)に収録されているアルフの石版です。保管についてスリーブに入れて保管しております。状態について傷、折れ、白かけ等に関しましては添付写真を良く確認して頂き、画像の状態で納得された方のみご購入頂きますようお願い致します。また、トラブル防止のため、完美品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。梱包についてスリーブ、エアクッション袋、封筒すり替え防止のため、商品受取後の取引キャンセルはご遠慮ください。写真にて状態をよくご確認頂きますようお願いします。
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