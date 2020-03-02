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TOMBO ALTO PIPE HORN アルトパイプホーン
商品番号 N38821407567
商品名

TOMBO ALTO PIPE HORN アルトパイプホーン
ブランド名 トンボ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆コメント無し、即購入ＯＫです☆【品名】・TOMBOALTOPIPEHORN【状態】・中古品です。・本製品に詳しくなく、音が出ることのみの簡易動作確認済みです。ご了承の上ご購入ください。・多少の使用感ございます。写真にて状態のご確認をお願いいたしますm(__)m【付属品】・写真のものが全てです。ご確認お願いいたしますm(__)m【備考】・丁寧な梱包を心がけております^^★その他の楽器類はこちら★　　　　　↓↓↓↓　　#神コロの楽器まとめ・専用ページ作成のご要望はトラブルを避ける為、対応しておりません。☆ペット・喫煙者おりません☆・あくまでも一度人の手に渡った中古の商品になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。ご理解いただける方のご購入お待ちしておりますm(._.)mアルトパイプフォーン50777
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