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木彫　魔除け　鬼面？　不動明王面？　値下げ
商品番号 X46678090702
商品名

木彫　魔除け　鬼面？　不動明王面？　値下げ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ約35センチ位です　家の柱に掛けていたもので鬼面なのか何なのかよくわかりませんよろしくお願いします
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