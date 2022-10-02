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ソードアート・オンライン アスナ-血盟騎士団Ver.- 1/8 完成品フィギュア
商品番号 R20343863743
商品名

ソードアート・オンライン アスナ-血盟騎士団Ver.- 1/8 完成品フィギュア
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 6,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソードアート・オンラインアスナ-血盟騎士団Ver.-1/8完成品フィギュア外箱は透明ビニールで包まれています。ビニールにシール剥がし跡が1ケ所あります。未開封品です。#グッドスマイルカンパニー#ソードアート・オンライン『ソードアート・オンライン』シリーズ#結城明日奈_アスナ_ティターニア_#ソードアート・オンラインアスナ_血盟騎士団Ver__1_8完成品フィギュアフィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/8
http://narcologia.ru/goods/calling54750.html
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