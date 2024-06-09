大人の科学マガジン トイ・レコードメーカー

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商品詳細
大人の科学マガジン「トイレコードメーカー」#大人の科学マガジン編集部#本#自然／一般箱から取り出さず、未開封のまま長期保管していたものです。箱には経年劣化による傷みや全体的に落ちなかった汚れがございますので、神経質な方はご遠慮ください。画像にてご確認をお願いします。組み立てキットとなりますので、完動品となる保証はできないことをご了承ください。よろしくお願いいたします。
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