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B級 テレファントムタイプ ギター ボディ ラボア 1ピース 浮雲
商品番号 Q48521504705
商品名

B級 テレファントムタイプ ギター ボディ ラボア 1ピース 浮雲
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはテレファントムタイプのボディB級品（半加工済み品）です。B級品詳細・ボディサイド1カ所に髪の毛程度の筋（亀裂）があります（画像9.10枚目の矢印参照）・ボディ全体に所々黒い小さい節のような物が入っています。（画像8枚目参照）ボディはラボアの1ピース仕様です。状態は未塗装。木地は紙やすりの「320番」まで研磨されています。さらに研磨する場合は600番台あたりから行うと良いかと思います。パーツ取付穴（ブリッジ、ストラップピン、ジャックプレート、コントロールプレート、ピックガードなどの穴）は開いておりませんのでご購入者様が用意されたパーツの寸法に合わせて各穴の加工をお願い致します。以下簡単な仕様になります↓※数値の多少の誤差はご了承下さいませ。・ネックポケット入口の幅約54.5ｍｍ、エンド付近の幅約55.7ｍｍ、長さ約75.8ｍｍ、深さ約16.1ｍｍ前後・ボディ厚約45ｍｍ前後・重量約1.78㎏・ストリングブッシュは幅と高さが9.5ｍｍのつば無しタイプが適合。・ブリッジは弦ピッチが11ｍｍもしくは10.8ｍｍに対応。・ジャックプレートは舟形（ストラトタイプ）が適合します。・スケールは648ｍｍ、ネックポケットはテレキャスター形状の物が合います。※ご購入はなるべくギターの組み込み経験や知識がある方でお願い致します（もしくはギター工房、楽器店などに組み込み依頼できる方）。
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