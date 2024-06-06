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ブイスターユニバース　バラパック 18パック
商品番号 U51278304659
商品名

ブイスターユニバース　バラパック 18パック
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Ｖスターユニバースサーチ済み18パックになります。購入制限のバラパックから、SR以上が出るまでサーチした残りになります。おそらくsar以上は出ないかと思いますがARやエネルギーのSR等は出る可能性があります。中身での評価はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。\u003c検索用\u003eVSTARユニバースブイスターユニバースブイユニVスターユニバース
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