古陶　蓋付　陶器　甕　かめ　カメ　古民具　希少　レトロ

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商品詳細
サイズ直径21cm高さ31cm蓋含む古陶の甕です。現代の焼き方ではない重ね焼の跡が内側に残っています。表面全体にピンホールやハゼがあり（3枚目の画像）、口も真円でないところに手作り感が伝わり、味わい深く趣きがあります。蓋の内側に欠けがあるので「全体的に状態が悪い」としましたが、水を入れI時間経過しても水漏れはありませんでした。十分使っていただけると思います。気になる事があれば、気軽に声かけてください。画像の追加も可能です。厳重に梱包し発送します。NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/kindness275605.html
http://narcologia.ru/goods/plaque635407.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic328112.html
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