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edwards E-SN-150FR
商品番号 Y99652507223
商品名

edwards E-SN-150FR
ブランド名 エドワーズ
特別価格 税込 34,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···EdwardsスナッパーモデルのHSHです！殆ど弾けずにいたので出品します。状態綺麗です。24時間空調で湿度管理してました。大切に使って頂ける方に買って頂けると嬉しいです！ノンクレームノンリターンでお願いします。
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