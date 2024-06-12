edwards E-SN-150FR

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···EdwardsスナッパーモデルのHSHです！殆ど弾けずにいたので出品します。状態綺麗です。24時間空調で湿度管理してました。大切に使って頂ける方に買って頂けると嬉しいです！ノンクレームノンリターンでお願いします。
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