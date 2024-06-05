キャプテンアメリカ　シビルウォー　フィギュアーツ　マフェックス　mafex

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商品詳細
フィギュアーツ キャプテンアメリカ（シビルウォー）コレクション整理の為、出品致します。開封後、コレクションケースに飾っていました。初期の塗装はみ出し等については、返品不可とさせて頂きます。画像をよく確認してご購入よろしくお願いいたします。説明書導入ブリスター、箱にキズや凹みあります。フィギュアーツ マーベルレジェンド マフェックス mafexマーベルフィギュアS.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』#BANDAI#シビル・ウォー_キャプテン・アメリカマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_シビル・ウォー_『シビル・ウォー_キャプテン・アメリカ』フィギュア種類...スケールフィギュア
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