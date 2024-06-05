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キャプテンアメリカ　シビルウォー　フィギュアーツ　マフェックス　mafex
商品番号 O34044786393
商品名

キャプテンアメリカ　シビルウォー　フィギュアーツ　マフェックス　mafex
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアーツ　キャプテンアメリカ（シビルウォー）コレクション整理の為、出品致します。開封後、コレクションケースに飾っていました。初期の塗装はみ出し等については、返品不可とさせて頂きます。画像をよく確認してご購入よろしくお願いいたします。説明書導入ブリスター、箱にキズや凹みあります。フィギュアーツ　マーベルレジェンド　マフェックス　mafexマーベルフィギュアS.H.フィギュアーツキャプテン・アメリカ(シビル・ウォー)『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』#BANDAI#シビル・ウォー_キャプテン・アメリカマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#S_H_フィギュアーツキャプテン・アメリカ_シビル・ウォー_『シビル・ウォー_キャプテン・アメリカ』フィギュア種類...スケールフィギュア
http://narcologia.ru/goods/displease662631.html
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