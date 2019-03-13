未使用 初代 たまごっち

キャラクター···その他1997年製の、初代たまごっち。動作確認等しておりません。自宅冷暗所に保管していましたが、年数経っているものになりますので、パッケージというか、カバーに若干の黄ばみ劣化が見られます。ご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。



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