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平安　加藤渓山作　砧青磁　花瓶　共箱　M　R4463B
商品番号 T48666784441
商品名

平安　加藤渓山作　砧青磁　花瓶　共箱　M　R4463B
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 8,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約３１cm　幅約１７cm　口外径約９．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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