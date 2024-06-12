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竹内未明
商品番号 F80429812301
商品名

竹内未明
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

もう巨匠といってもいいかなぁ私が買った頃は中堅作家でしたへ。絹生地の上に描かれた日本画です￼岩を描いた部分には、金色の絵の具が載っています。それが良い効果になっていると思います。生地に若干波打ち￼があります。画面横52センチ、縦43センチ額装横71センチ縦63センチ
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