- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 陶芸
- >
- 茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
種類···茶道具徳川幹子明治35年～平成8年 旧鳥取藩主、池田家の出池田仲博の長女で、水戸徳川家の血を引く徳川宗敬に嫁ぐ昭和21年 水戸市に入植 徳川牧場を開く昭和期の社会運動家 茨城県婦人会館初代理事長全日本開拓者連盟婦人部長徳川幹子女史の自作水指です。笠間で陶芸活動をしたとのことですが、作品数は少なく貴重な物と思います。共箱です。無傷で良い状態と思います。口径11.5 高さ15㎝位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit619786.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic289437.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox155439.html
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品 | labiela.com
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品 | labiela.com
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
www.haoming.jp - 骨董品 茶道 水指 平安秀峰 中国 価格比較
時代水指 唐子 茶道具 骨董品 〈検 高取焼 朝鮮唐津 古備前 黄瀬戸-
在庫最新品】 茶道具 水指 骨董 DXo0N-m78116750969 www.springpot.com
茶道具 備前焼 水指 共桐箱付き - 工芸品
茶道具 水指 smcint.com
茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品 - 陶芸
茶道具 備前焼 水指 共桐箱付き - 工芸品
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit619786.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic289437.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox155439.html
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品 | labiela.com
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品 | labiela.com
徳川幹子自作 水指 木の葉水指 共箱|サムライオークション
www.haoming.jp - 骨董品 茶道 水指 平安秀峰 中国 価格比較
時代水指 唐子 茶道具 骨董品 〈検 高取焼 朝鮮唐津 古備前 黄瀬戸-
在庫最新品】 茶道具 水指 骨董 DXo0N-m78116750969 www.springpot.com
茶道具 備前焼 水指 共桐箱付き - 工芸品
茶道具 水指 smcint.com
茶道具 水指 徳川幹子自作 木の葉水指 共箱 骨董品、美術品 - 陶芸
茶道具 備前焼 水指 共桐箱付き - 工芸品