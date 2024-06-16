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中国　古銅　斑紫銅　神獣文　四方香炉　V　4779
商品番号 M21259356266
商品名

中国　古銅　斑紫銅　神獣文　四方香炉　V　4779
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約12.2cm　幅約7cm×8.5cm　重さ約617g脚部分にかけのような傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 古銅 神獣文 四方香炉 時代箱付 M 3815 | labiela.com

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中国古董，青銅器の尊，古銅製，古代の紋，極細工，重778克。-

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中国 古銅 象嵌神獣文 香炉 透かし唐木蓋 合せ箱 H R4659 | labiela.com

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古銅 馬に戦国武将 のったり香炉 約995g V R5201-

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