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Roland MICRO CUBE RX
商品番号 C62935816196
商品名

Roland MICRO CUBE RX
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandMICROCUBERXギターアンプ中古品となります。動作確認済み。付属品はACアダプダー、ストラップ(取手)となります。
http://narcologia.ru/goods/septet808419.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis740144.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement289299.html
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