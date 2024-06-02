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メザスタ　スイクン、ゴージャスザルード
商品番号 L64571077967
商品名

メザスタ　スイクン、ゴージャスザルード
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メザスタ　GS2弾　レア枠　ゴージャスザルード　スイクン排出後、スリーブに入れてあります。完全美品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。返品交換は出来ませんので写真をよくご覧いただき、ご了承の上ご購入下さい。値下げ不可、即購入OK。本日発送します。他のメザスタ出品もありますので同梱は送料お値引きしますので事前にコメントお願いします。メザスタスーパースターゴージャススター２弾スイクンザルードゲンシグラードンゲンシカイオーガルカリオエンテイライコウグレンアルマソウブレイズセグレイブポケモンメザスタ最新弾
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