PSA10　コスモウム　ミラー　リーリエ　寝顔　25th

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商品詳細
☘☆ご覧いただきありがとうございます☆☘PSA8：（NearMint-Mint）ニアミントミントPSA9：（Mint）ミントPSA10：（GemMint）ジェムミント鑑定後すぐにケースを透明フィルムに入れて保管しております。発送は、高額な商品なため、プチプチに梱包をして、折れ・濡れ対策します。PSA一覧→#ポケモンNELPSAPSAとはPSAのプラスチックケースは、超音波溶接によって、不正開封も防止してます。また、硬質プラスチックケースはキズや汚れ、湿気による劣化などのダメージから、カードを守るのに、最適になっています。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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