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ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 新品 ペリペリ付き
商品番号 S81883924948
商品名

ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 新品 ペリペリ付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードVスターユニバース新品　ペリペリ付き　1BOXGEOにて9/14購入した商品です。レシートお付けできます。目の前でシュリンクだけ剥がされました。シュリンクなし　ペリペリ付き新品BOXです。パックにはスタッフさんも私も触れてませんので封入率もシュリンク付きと同じです。BOXのまま送ります。匿名配送らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)コンビニより発送します。プチプチ、水濡れ防止等、丁寧にお包みします(^^)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/reinforcement159699.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome419143.html
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