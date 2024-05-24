ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 新品 ペリペリ付き

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商品詳細
ポケモンカードVスターユニバース新品 ペリペリ付き 1BOXGEOにて9/14購入した商品です。レシートお付けできます。目の前でシュリンクだけ剥がされました。シュリンクなし ペリペリ付き新品BOXです。パックにはスタッフさんも私も触れてませんので封入率もシュリンク付きと同じです。BOXのまま送ります。匿名配送らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)コンビニより発送します。プチプチ、水濡れ防止等、丁寧にお包みします(^^)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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