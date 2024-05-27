

【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766 【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766



【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766 【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766



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【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766 【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766



【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766 【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766



【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766 【真作】岡田半江/竹石画賛/竹図/石図/掛軸/名家伝来/AC-766

【真作】【参考】岡田半江（1782～1846）江戸後期の南画家。大坂の人。米山人の子で、幼時は小米しようべいと称した。大坂文人画の中心的存在。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は経年による時代感あります。全体によく目立つ多数の汚れシミ、折れと巻シワなどあります。状態は非常に悪いです。表装は天地に多数の汚れシミあります。 杉合せ箱付 軸丈 縦 183㎝×幅 53㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。