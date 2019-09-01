シンデレラ　スノードーム　スノーグローブ　フィギュア　小物入れ　かぼちゃの馬車

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます！シンデレラのフィギュアと小物入れのセットです♡小物入れの方は片方腕が欠損しておりますが、とても可愛いものです。バラ売り不可です。よろしくお願い致します(*^^*)
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