シンデレラ　スノードーム　スノーグローブ　フィギュア　小物入れ　かぼちゃの馬車

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ご覧いただきまして、ありがとうございます！シンデレラのフィギュアと小物入れのセットです♡小物入れの方は片方腕が欠損しておりますが、とても可愛いものです。バラ売り不可です。よろしくお願い致します(*^^*)