ポケモンカードスカーレット未開封BOX

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商品詳細
スカーレット未開封BOXシュリンク付になります。こちらは楽天当選分になります。画像にて確認し、納得いただける方のみ購入お願いします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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