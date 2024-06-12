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ポケモンカードスカーレット未開封BOX
商品番号 J68885568113
商品名

ポケモンカードスカーレット未開封BOX
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカーレット未開封BOXシュリンク付になります。こちらは楽天当選分になります。画像にて確認し、納得いただける方のみ購入お願いします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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