ポケモンカード ファイヤーex フリーザーex サンダーex

※※購入後の返品、クレームは一切お受けできませんので、写真をよくご覧くださいませ※※シリーズ...プロモーションカードボックスパックシングル...シングルレアリティ...P・ファイヤーex（009/PLAY）やや傷や汚れあり・フリーザーex（010/PLAY）未使用に近い・サンダーex（011/PLAY） やや傷や汚れあり【保存状況】・ファイヤーex、サンダーexは1度使用したため、裏面に傷、白かけがあります。・フリーザーexは入手当初からカードフォルダに入れていたため、ほぼ未使用に近いです。【商品状態の詳細】傷：わずかにあり（ファイヤーex 写真7枚目）スレ：なしヘコみ：なし白かけ：わずかにあり（ファイヤーex写真7枚目、サンダーex9枚目）反り ：なし折れ ：なし日焼け：なし【配送方法】・配送方法は『ゆうゆうパケットポスト』となります。・お品物はスリーブに入れ、カードを段ボールを包み、ビニール袋に入れて発送します。【その他注意点】・1枚単位の販売は行いません。ご了承ください。・写真でわかりにくい点などご質問ありましたら、気軽にコメント下さい！種類···ポケモンカード(ポケカ)



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