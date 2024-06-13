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ポケモンカード ファイヤーex フリーザーex サンダーex
商品番号 H42348662961
商品名

ポケモンカード ファイヤーex フリーザーex サンダーex
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※※購入後の返品、クレームは一切お受けできませんので、写真をよくご覧くださいませ※※シリーズ...プロモーションカードボックスパックシングル...シングルレアリティ...P・ファイヤーex（009/PLAY）やや傷や汚れあり・フリーザーex（010/PLAY）未使用に近い・サンダーex（011/PLAY）　やや傷や汚れあり【保存状況】・ファイヤーex、サンダーexは1度使用したため、裏面に傷、白かけがあります。・フリーザーexは入手当初からカードフォルダに入れていたため、ほぼ未使用に近いです。【商品状態の詳細】傷：わずかにあり（ファイヤーex　写真7枚目）スレ：なしヘコみ：なし白かけ：わずかにあり（ファイヤーex写真7枚目、サンダーex9枚目）反り　：なし折れ　：なし日焼け：なし【配送方法】・配送方法は『ゆうゆうパケットポスト』となります。・お品物はスリーブに入れ、カードを段ボールを包み、ビニール袋に入れて発送します。【その他注意点】・1枚単位の販売は行いません。ご了承ください。・写真でわかりにくい点などご質問ありましたら、気軽にコメント下さい！種類···ポケモンカード(ポケカ)
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