【美品】ピアノ用 補助ペダル 昇降式

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商品詳細
YAMAHA音楽教室で使用していた補助ペダル。1年ほど使用しましたが、使わなくなったのでお譲り致します。品番の記載はありませんでした。YAMAHAHP-700、YAMAHAHP-705、ピーコックAX-T1、甲南KP-DXの商品をお探しの方にはおすすめの商品になります。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/traverse30726.html
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ヤマハ 昇降式ピアノ補助ペダル HP-705 | labiela.com
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ピアノ補助ペダル＆補助台の販売【ガッキコム】
デジタルピアノ専用補助ペダル デジペタ｜テレマン楽器（楽器PLAZA ...
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