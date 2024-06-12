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【新品未使用】シンジュ団スペシャルセット ポケモンカード
商品番号 R16745256156
商品名

【新品未使用】シンジュ団スペシャルセット ポケモンカード
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)サプライ···デッキシールド(スリーブ)特徴···プロモーションカード(PR)○すり替え防止のため返品は受け付けておりません。○ご購入後できるだけ早めに発送いたします。○ご質問等あればコメントにてお願いします。検索用#ポケモンカード#ポケカ#Pokemon#ポケモンセンターオンライン#シンジュ団スペシャルセット#カイSR#Vstar
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