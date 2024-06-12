イーブイvmax プロモ　PSA10

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商品詳細
PSAケース付きボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード特徴···PSA鑑定【PSA鑑定・評価10】私自身でPSA本社に提出したワンオーナー品となります。PSA10でありましても、完品というわけではないらしいのでご了承下さい。気になること、ご要望等ありましたらお気軽にご相談下さい。QRコードを読み込んでいただくことでシリアルナンバー、カードの状態確認できます。■配送について・ぷちぷちにて厳重に梱包して発送いたします。PSA出品の一覧は以下ハッシュタグから確認できます。#ハチワレのPSA鑑定品#ポケモンカード#ポケカ#SAR#バイオレット#スカーレット#ミモザ#リーリエ#リザードン#アセロラ#ピカチュウ#マリィ
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http://narcologia.ru/goods/reflector672964.html
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