超昂天使エスカレイヤー10th anniversary 抱き枕カバー

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商品詳細
正規品新品未使用未開封です。サイズ160cm×50cm。暗所にて保管していましたが、コレクション整理の為出品致します。タバコは吸ってませんし、ペットも飼っていません。状態はとても良いと思いますが、一度人の手に渡っておりますので、神経質な方のご購入はお断りさせて頂きます。発送はゆうパケットポスト（ゆうゆうメルカリ便）です。品名は衣類で、ご購入後24時間以内に発送します。即購入、値下げ交渉可です。気になった方は質問どうぞ。
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