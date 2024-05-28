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商品詳細
まことちゃん人形忍者楳図かずおUMEZUPROANSONY当時物です。高さは22cm程です。年代物の中古品にしてはキレイな状態ですがあくまで中古品の為キズスレ汚れ、衣類の一部に若干のほつれはあります。画像をご確認ください。価格交渉はコメントにてお願いいたします。#まことちゃん#楳図かずお#ぐわし#UMEZUPRO#ANSONY#忍者#忍び#忍#昭和レトロ#年代物#レア#希少#入手困難#デッドストック#ソフビ#ソフビ人形#人形キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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