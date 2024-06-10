ポケモンカード レイジングサーフ 60パック 新品未開封

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフ60パック新品未開封即購入OK購入制限ありのコンビニなどで購入しました。BOX購入ではないため、封入率は異なりますのでご了承ください。らくらくメルカリ便にて発送致します。中身での評価をされる方のご購入は御遠慮下さい。商品情報、説明文を十分にご確認の上、ご購入お願いします。
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