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- 【美品】EDEN micro tour mini amplifer ベースアンプ
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商品詳細
２ヶ月ほど使用した、ミニベースアルプ（2w）となります。商品はアンプと専用のACアダプーの2点となります。（画像を参照）エデン・サウンドを凝縮した高さ30cｍのミニベースアンプ『MicroTour』EDENの新製品「MicroTour」は、持ち運びに便利なサイズで、単三電池8本もしくは専用アダプター（いずれも別売）で駆動でき、省スペース、小音量で手軽にベース本来の豊かな低音を楽しめます。EDENは、1976年に米国にて創立され、ハイエンド・ベースアンプ・ブランドとして永年に渡り多くのミュージシャンに支持されており、入念な設計とエンジニアリングにより、2Wの出力と小さなボディサイズで本格的なベースサウンドを実現します。旅のお供やバックステージでのウォーミングアップ用に、そして自宅練習用としても最適なベーシストのための本物のマイクロアンプです。【主な仕様】出力：2Wスピーカー：1×4”ヘッドホン出力：3.5mmジャック×1コントロール：ボリューム、トーンサイズ：135W×300H×95D(mm)重量：約1kg別売専用アダプター：ADPT-70001付属もしく単三電池8本（連続動作時間目安：約3時間程度：使用
http://narcologia.ru/goods/revamp895122.html
http://narcologia.ru/goods/injure54567.html
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