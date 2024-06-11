【美品】EDEN micro tour mini amplifer ベースアンプ

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NAMM 2015 - EDEN Micro Tour MINI Bass Amplifier - Killer Mini Stack! NAMM 2015 - EDEN Micro Tour MINI Bass Amplifier - Killer Mini Stack!

２ヶ月ほど使用した、ミニベースアルプ（2w）となります。商品はアンプと専用のACアダプーの2点となります。（画像を参照）エデン・サウンドを凝縮した高さ30cｍのミニベースアンプ『MicroTour』EDENの新製品「MicroTour」は、持ち運びに便利なサイズで、単三電池8本もしくは専用アダプター（いずれも別売）で駆動でき、省スペース、小音量で手軽にベース本来の豊かな低音を楽しめます。EDENは、1976年に米国にて創立され、ハイエンド・ベースアンプ・ブランドとして永年に渡り多くのミュージシャンに支持されており、入念な設計とエンジニアリングにより、2Wの出力と小さなボディサイズで本格的なベースサウンドを実現します。旅のお供やバックステージでのウォーミングアップ用に、そして自宅練習用としても最適なベーシストのための本物のマイクロアンプです。【主な仕様】出力：2Wスピーカー：1×4”ヘッドホン出力：3.5mmジャック×1コントロール：ボリューム、トーンサイズ：135W×300H×95D(mm)重量：約1kg別売専用アダプター：ADPT-70001付属もしく単三電池8本（連続動作時間目安：約3時間程度：使用