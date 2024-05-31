バシリウス・レスラー　ひまわり　版画　植物図鑑額装品

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6000円おまとめ同梱品です最終お値下げ済みです。原画はとても古いFlosSolisMajorラージ サンフラワー大きなひまわりです。植物図鑑の中の一つです。バシリウス・レスラー1561年−1629年ドイツバイエルンの宮殿式庭園の花を描写しました。367枚の銅版画を収めた1613年に出版された植物図鑑の中から特に有名なサンフラワーです。アンティークやビンテージの植物図鑑を切り取って額装したものだと思います。普段はアンティークの銅版画を出品していますがこちらはリトグラフかもしれません。額装も初めからされていて、後ろも留め金でとめてあります。海外製品、海外の額装です。PATとは特許のことです。木製の素敵な額です。飾ることなく長期保管をしていました。完品をお求めの方はご購入をお控えください。単品ご購入のこれ以上のお値下げは申し訳ありませんがしていません。同じメーカーの額装品を出品しています。ご一緒にご購入される場合はお値下げをします。合わせて12000円を2千円お引きして1万円にします。コメントよりご連絡下さい。額サイズ29.5センチ×25.5センチ厚み2.5センチガラス窓