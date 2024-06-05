Warm Audio WA73-EQ マイクプリ

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商品詳細
WarmAudioWA73-EQ使用頻度が低いので出品致します。箱、説明書無く、画像のものが全てです。箱がないので、保護の為ラックに組んだ状態で梱包し発送させて頂きます。動作確認済購入時期 2022年2月
http://narcologia.ru/goods/revamp222822.html
http://narcologia.ru/goods/diamond698858.html
http://narcologia.ru/goods/stair670000.html
WA73-EQ
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