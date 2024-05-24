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非売品　Roland リズムコンポーザー　TR-808クッション
商品番号 P27328999490
商品名

非売品　Roland リズムコンポーザー　TR-808クッション
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rolandリズムコンポーザー　TR-808のクッションです。　RolandSTORETOKYO、VIPSneakPreviewにて頂きましたが、ご興味のある方にお譲りしたく。頂いた時から、ビニール袋に入っておりそのままの状態ですが、一度個人に渡ったものなので、ご理解の上、ご検討よろしくお願いします。サイズ　約50x30cm#TR808#TR-808#Roland#ローランド#限定品#非売品週末発送は、都合上遅くなる場合がありますのでご容赦頂けますよう、お願いします。
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