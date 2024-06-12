スティングレイ用ピックガード

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商品詳細
スティングレイ(４弦)に使用していた純正ピックガードです。25年ほど前の物なので、元はホワイトですが、経年によりクリーム色に変色しています。色ムラはありません。色味は写真3枚目でご確認ください。(白コピー用紙と比較してます。)キズ、スレありますが、比較的綺麗です。使用する機会がなくなったので出品に至りました。現行品ではなかなかこの色味は手に入らないと思います。25年の経年変化のビンテージホワイトいかがでしょうか？
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