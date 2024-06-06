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KALMA トートバッグ、サイン入りCD
商品番号 K37257555804
商品名

KALMA トートバッグ、サイン入りCD
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,259 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トートバッグは一度も使用していません。CDはサイン入りになります。当方の個人の名前が入っているため理解頂ける方のみご購入をお願い致します。　（個別売り可能なのでご相談ください。）バンド名が変わる前のものになります。現在は販売されていません。即購入⭕️疑問、ご要望などありましたらご気軽にコメントください。※素人管理のため神経質の方はご遠慮ください。#KALMA#KARMA#邦ロック#ロックバンド#トートバッグ#グッズ
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