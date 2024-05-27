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【共箱付】瀧田項一 上絵青蛙文 角瓶 益子焼
商品番号 C84714814592
商品名

【共箱付】瀧田項一 上絵青蛙文 角瓶 益子焼
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 17,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションしていた陶芸作品を、引っ越しのため販売しております。（No53）日本を代表する陶芸家、瀧田項一さん作の白磁角瓶です。長期間箱に入れたまま保管しており未使用です。種類···角瓶素材···陶磁器サイズ···横約8.6cm奥行約6.2cm高さ約18cm※素人採寸素人保管ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いします。他のお品物は以下のハッシュタグよりご覧ください。複数まとめて購入の場合、ディスカウントさせていただきます。#陶芸コレクション販売＜検索用＞骨董品　アンティーク　レトロ　古玩伊万里　九谷焼　備前　京焼　信楽　志野輪島塗　遺品整理　美術品　皿　花瓶　置物中古　コップ　碁石　勾玉　エンブレム　茶器　抹茶　京都　料亭　旅館　和菓子　菓子屋　お土産　お茶　焙茶　茶葉　和食　だんご　きびだんご　抹茶　菓子器　菓子鉢　菓子皿　湯呑み　笠間焼急須　大皿　壺　花器　桐箱　共箱　高級貴重　陶芸作家　美術品　焼物　窯　茶碗　食器
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