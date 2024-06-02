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- 【値下げ】メガハウス 学校のおもいで２ はりきり新入生編 フルコンプ 新品未開封
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商品詳細
メガハウス 学校のおもいで２ はりきり新入生編 全12種フルコンプ 新品未開封です。外箱は廃棄してありません。通知表が9枚あります。自宅で未開封で保管しており、ビニール袋にスレ等はありますが、破れはありません。2003年製のフルコンプはかなりレアだと思います。バラ売りはいたしません。ご理解いただける方でお願いします。
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