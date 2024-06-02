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【値下げ】メガハウス　学校のおもいで２　はりきり新入生編　フルコンプ　新品未開封
商品番号 S48314753624
商品名

【値下げ】メガハウス　学校のおもいで２　はりきり新入生編　フルコンプ　新品未開封
ブランド名 メガハウス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メガハウス　学校のおもいで２　はりきり新入生編　全12種フルコンプ　新品未開封です。外箱は廃棄してありません。通知表が9枚あります。自宅で未開封で保管しており、ビニール袋にスレ等はありますが、破れはありません。2003年製のフルコンプはかなりレアだと思います。バラ売りはいたしません。ご理解いただける方でお願いします。
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