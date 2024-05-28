大橋和也 アクスタ 6点セット

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商品詳細
即購入〇バラ売り✕目立った汚れはありません。開封済みなので神経質な方は購入御遠慮ください。アクスタfestのみ未開封です。防水対策、ぷちぷちにて発送させて頂きます。2枚目はおまけとしてお付けいたします(未開封)。何かありましたらコメントでお願い致します(*__)
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