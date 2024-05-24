飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 キャンディポット



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 ...



2023年最新】飴屋瓶の人気アイテム - メルカリ



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 戦前 練りガラス 大正 昭和初期 ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 戦前 練りガラス 大正 昭和初期 ...



ウランガラス 和ガラス 蓋もの-



あめや瓶の値段と価格推移は？｜22件の売買データからあめや瓶の価値が ...



ウランガラス 和ガラス 蓋もの-



ウランガラス 和ガラス 蓋もの-



希少 鳳凰紋 砂糖壷 菓子瓶 あめや瓶 飴屋瓶 (検 戦前 氷コップ ...



飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 戦前 練りガラス 大正 昭和初期 ...

飴屋瓶でしょうか？古い化粧瓶を大きくしたようなガラス瓶です。高さ15cm、底が12.5cmです。質感的に古い瓶だと思います。正面真ん中のスペースにはラベルが貼られていたと思われますがどのような用途で使われていたのでしょう。かわいい植物の意匠が立体的に浮き上がっています。なかなか見ない物だと思います。お気軽にご質問下さい。