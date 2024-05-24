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飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 キャンディポット
商品番号 X87354617239
商品名

飴屋瓶 あめや瓶 乳白ガラス 練りガラス 大正 戦前 昭和初期 キャンディポット
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飴屋瓶でしょうか？古い化粧瓶を大きくしたようなガラス瓶です。高さ15cm、底が12.5cmです。質感的に古い瓶だと思います。正面真ん中のスペースにはラベルが貼られていたと思われますがどのような用途で使われていたのでしょう。かわいい植物の意匠が立体的に浮き上がっています。なかなか見ない物だと思います。お気軽にご質問下さい。
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