

真作】田能村直入/山水図/山水画賛/掛軸/名家伝来/AC-710 【楽ギフ_ ...



真作】田能村直入/山水図/山水画賛/掛軸/名家伝来/AC-710 【楽ギフ_ ...



真作】田能村直入/山水図/山水画賛/掛軸/名家伝来/AC-710 【楽ギフ_ ...



真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-299-



真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-299-



真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-17-



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真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-16-



真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-17-



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真作】田能村直入/山水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-16-



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【真作】【参考】田能村直入 南画家。豊後生。字は顧絶、初め小虎と号し、のち直入と称する。田能村竹田に学び、竹田にその才能を認められ養嗣子となる。南宗画学校を開くなど、南画壇の向上に尽力した。明治40年(1907)歿、94才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の時代感あります。表装はもみ紙表装で時代感あり、全体に時代スレ、多少の巻シワあります。両端に欠損あります。 紙箱付 軸丈 縦 184cm×幅 70cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。