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HYDE ミニリュック
商品番号 D50757172684
商品名

HYDE ミニリュック
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニリュックHYDELIVE2023PresentedbyRakutenNFT**************************「意外に嫌いじゃない。」というコメントから実現に至ったミニリュック。ショルダー部分がファスナーで一本になる仕組みなのでボディバッグとしても使用可能。ミニとは言え、意外に収納力の高い優れもの。デザインはシンプル、でもポケットもさりげなくたくさんついて機能性抜群なリュック。[サイズ]本体：約W17×H22×D10cmショルダー：約W2×L70~100cm[素材]PU、ポリエステル即購入OKです。よろしくお願いいたします。#HYDE#hyde
http://narcologia.ru/goods/injure391067.html
http://narcologia.ru/goods/stage110397.html
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