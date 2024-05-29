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ピアノ　椅子　ホワイト
商品番号 C17767432777
商品名

ピアノ　椅子　ホワイト
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,029 円
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商品詳細

ピアノ椅子　ホワイト31D✖️47W✖️53H高さ調整付き460㎜〜530㎜KORGpc-300だったと思います。ピアノを新しくしたので椅子もチェンジしました。小傷等あるかもしれませんが比較的きれいかと思います。プロフ一読宜しくお願い致します。
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