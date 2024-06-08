MAXON OD-9 OVERDRIVE

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OD-9OVERDRIVEMAXON定価：¥20000#MAXON#OD_9OVERDRIVE3年ほど前に購入しましたが使う機会が無いため出品します。音も出て動作も大丈夫だったので使用する分には問題ないかと思います。●付属品：本体のみ●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。