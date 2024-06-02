ファミコン型音声貯金箱　スーパーマリオブラザーズ

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商品詳細
ファミコン型音声貯金箱 スーパーマリオブラザーズ２００５年ごろUFOキャッチャーで獲得したものです。未開封なので動作確認してません。箱の傷テープの変色等あります。神経質な方はご遠慮ください。キャラクター...その他
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