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商品詳細
指物師一方作、木地棗になります。落ち着いた雰囲気のある上品な作品です。横幅 約7cm 高さ 約7cm#指物師#一方#木地#茶道具#その他の棗商品はこちら
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指物師 一方作 木地 棗 共箱 茶道具 - 漆芸
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