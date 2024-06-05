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商品詳細
自引きしました。開封後、即スリーブに入れて保管しています。私が見た限り白かけ、傷等ございません。素人検品なので完全美品をお求めの方、神経質な方はお控え下さい。すり替えトラブル防止のため返品等は出来かねます。画像確認の上、プレイ用でお願い致します。ボックスパックシングル···シングル
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