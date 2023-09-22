10/1まで期間限定セール中★ポルノグラフィティ loveup!限定 リュック

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以前お譲りいただきましたが、私は1度も使わずの出品です。以下、当時お譲りいただいた際の出品者様のコメントそのままです。━━━━━━━━━━━━━━ポルノグラフィティloveup!限定リュックです。チャックの部分に塗装の剥げがあります。何度か使用しておりますが、他に目立った汚れなどはありません。━━━━━━━━━━━━━━素人の自宅保管ですので、ご理解いただいてご購入おねがいします。発送の際はできるだけ小さくたたんで発送させていただく予定です。