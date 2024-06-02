YAMAHA Pacifica 212VFM パシフィカ PAC212



ヤマハ | PACIFICA - エレキギター - PAC200 Series



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機材レビュー]Yamaha Pacifica 212 PAC212VQM｜Croquetteギター機材研究



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Pacifica212VFMですケースが付属しますアームありません使用感はあまりなくまだピックガードのビニールが付いていますネックも問題ありませんもちろん音出し確認済みコイルタップも確認済み難点は2箇所1、ボディの下部に打痕1箇所2、ネックに小さなエクボプレイでそれほど気にならないとは思います弦は古く交換推奨です新品弦ワンセット付属しますもし張り替えて出荷希望でしたら承りますメーカーHPからPACIFICA112Vをベースに、ボディトップとヘッドストックに美しいフレイムメイプルを配した個性的で高級感あふれるモデル。リアのハムバッキングピックアップにコイルタップ機能を搭載し、ハムバッキング→シングル、シングル→ハムバッキングの切り替えが瞬時に可能。見た目の美しさだけでなく、PACIFICAシリーズのもつ多様性も持たせたモデル。アルダー/フレイムメイプルトップボディヘッドにマッチングカラーのキルテッドメイプルを配したメイプルネック、ローズ指板手に馴染むサテン仕上げネックH/S/Sピックアップ配列/5-WAYセレクタースイッチリアハムバッカーにプッシュ-プルで切り替えるコイルタップ機能搭載ブロックサドルを搭載したヴィンテージスタイルトレモロタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICAボディタイプ···ソリッド#ぼっち・ざ・ろっく！