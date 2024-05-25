LOUIS ギターアンプ　LGA-15II

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ギターアンプ ギターアンプ

未使用に近いです。ACコードは純正では有りません。傷、ガリ等無く、全く問題御座いません。本体のみ●仕様出力：15W入力インピーダンス：1MΩ出力インピーダンス：8Ωスピーカー：8Ω,6.5”コントロール：GAIN、DRIVE、BASS、MID、TREBLE、VOLUME入力端子：INPUT（Guitar用）CD/MP3出力端子：Phones電圧：AC100v50/60Hzサイズ：幅355mmx高さ340mmx奥行177mm重量：7kg●付属品電源コード★コンパクトなボディでありながら15w出力を確保、余裕のある低域再生力★内部回路の全てについて、長年の経験を持つ日本人技術者が日本で設計★BASS（低域）MIDDLE（中域）TREBLE（高域）の3BANDEQによる緻密なサウンドセッティングが可能★DRIVEスイッチによりクリーントーンとドライブトーンを切替え★CD/MP3INPUTO（AUXイン）を装備、外部機器の音源を流して楽しく練習したり、使い方が広がります。